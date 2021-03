Sarà un Empoli-Cittadella con... 18 gol in panchina

All’andata Cittadella-Empoli terminò col punteggio di 2-2. Andarono a rete Benedetti e Gargiulo per i granata, Mancuso e Olivieri per gli azzurri.

Singolarità: sia il numero 9 azzurro che il 20 granata marcarono dopo essere subentrati dalla panchina. E non dobbiamo stupirci, perché quella toscana e quella veneta rappresentano le due squadre più prolifiche della Serie B con i panchinari. Per entrambe un contributo di 9 gol. Queste le classifiche dei cannonieri di riserva (anche se le scelte dei tecnici sono state spesso figlie del turnover). Empoli: Olivieri 3, La Mantia 2, Mancuso 2, Matos 1, Zurkowski 1. Cittadella: Gargiulo 3, Tavernelli 2, Baldini 1, Benedetti 1, Iori 1, Pavan 1.

Ammontano a 10 i precedenti Empoli-Cittadella di cadetteria. Il bilancio strizza l’occhio ai padroni di casa avanti per successi, 6-3, e marcature, 13-8. Dagli ultimi 4 incroci è sempre uscito il punteggio di 1-0. Per due volte in favore dei toscani (nel 2012-2013, Croce; nel 2019-2020, La Gumina su rigore), per altre due in favore dei veneti (nel 2013-2014, l’ex Coralli; nel 2017-2018, Litteri).

Nel turno infrasettimanale la compagine di Dionisi ha portato a 20 la serie di gare a punti senza soluzione di continuità. Soprattutto, col 3-0 sulla Reggina ha aumentato il vantaggio sulla seconda in classifica (adesso il Venezia dietro di 4 lunghezze) e ritrovato la vittoria dopo 5 segni X consecutivi. La formazione di Venturato è inspiegabilmente caduta in casa con il Pescara e ultimamente sembra essere sulle montagne russe. Preoccupa però un altro dato: Ogunseye e compagni non trovano gol dal 23esimo turno, successo col Pordenone.

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE B)

10 incontri disputati

6 vittorie Empoli

1 pareggio

3 vittorie Cittadella

13 gol fatti Empoli

8 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Cittadella 2-0, 30° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Cittadella 1-0, 4° giornata 2019/2020