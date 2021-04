Sassuolo-Roma: Il Mapei Stadium succursale dell'Olimpico giallorosso

Stadio Mapei di Reggio Emilia come succursale dell'Olimpico giallorosso. Può sembrare paradossale ma la realtà degli scontri tra Sassuolo e Roma, giocati in terra emiliana, è proprio questa. Sette partite e ben cinque affermazioni dei capitolini. Ma nell'ultimo incrocio, quello del 1 febbraio 2020, è arrivato l'unico e rotondo successo per i neroverdi. Un 4-2 con le firme di Caputo (doppietta), Boga e Djuricic per il Sassuolo e Dzeko e Veretout per la Roma.

Sono otto i rigori che la squadra allenata da De Zerbi è riuscita a conquistare in questa stagione. Un buon bottino e per altro sono stati anche tutti realizzati. Però il Sassuolo è secondo, molto dietro al Milan che ha doppiato gli emiliani con i suoi 16 tiri dal dischetto. I primi tempi della Roma sono molto positivi. I giallorossi tra le altre cose sono i migliori in fase realizzativa nei primi 45 minuti con 30 segnature, davanti all'Atalanta che ne ha 28 all'attivo.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

1 pareggio

5 vittorie Roma

5 gol fatti Sassuolo

13 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Roma 0-2

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2019/2020 Serie A Sassuolo vs Roma 4-2