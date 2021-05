Semplici: con la Fiorentina poche soddisfazioni. Iachini alla 36esima...

Quartoi incrocio in assoluto tra Semplici e Iachini in veste di allenatori. L'attuale tecnico della Fiorentina non ha mai perso fino a questo momento contro il suo collega che siede sulla panchina del Cagliari. Da registrare una sola vittoria, ottenuta da Iachini per l'appunto: Fiorentina-Spal 1-0 durante lo scorso campionato di Serie A.

Per Semplici le partite contro la Fiorentina hanno anche un risvolto affettivo. Non solo è un tifoso viola ma è anche stato sulla panchina della Primavera gigliata per tre anni. Detto questo, le sfide contro i gigliati non gli hanno dato grandi soddisfazioni fin qui: cinque partite e zero vittorie (due pareggi gli unici risultati utili).

Iachini contro il Cagliari è quasi sinonimo di pareggio. Sei divisioni della posta su undici partite complessive contro i sardi, quindi più della metà delle volte. Poi ci sono anche tre affermazioni per l'allenatore marchigiano, l'ultima delle quali però risale alla 36esima giornata (stessa di oggi) della stagione 2014/15.

TUTTI I PRECEDENTI SEMPLICI VS IACHINI

0 vittorie Semplici

2 pareggi

1 vittoria Iachini

3 gol fatti squadre Semplici

4 gol fatti squadre Iachini

TUTTI I PRECEDENTI SEMPLICI VS FIORENTINA

0 vittorie Semplici

2 pareggi

3 vittorie Fiorentina

2 gol fatti squadre Semplici

9 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS CAGLIARI

3 vittorie Iachini

6 pareggi

2 vittorie Cagliari

12 gol fatti squadre Iachini

7 gol fatti Cagliari