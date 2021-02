Torino, dal Genoa al Genoa per tornare a vincere in casa

Da un lato l’unica squadra di Serie A che ancora non ha raccolto vittoria fra le mura di casa, il Torino, dall’altro il club col peggior attacco in trasferta, il Genoa. L’ultima volta che però è andato in scena un Torino-Genoa hanno avuto la meglio i piemontesi per 3-0: Bremer al 32’, Lukic al 76’, Belotti al 90’.

Fra l’altro quello appena ricordato rappresenta anche il più recente successo dei granata all’Olimpico-Grande Torino in Serie A. Il calendario segnava la data del 16 luglio 2020, successivamente ecco 6 pareggi e 4 sconfitte in questo torneo, più 1 segno X e 1 battuta d’arresto nel 2019-2020.

Ma i rossoblù che saliranno in Piemonte sono reduci da 4 punti raccolti nelle ultime due trasferte affrontate: 0-0 a Bergamo e 3-0 a Crotone. Insomma, avversario tutt’altro che da sottovalutare. Ne sa qualcosa il Napoli di Gattuso.

Il bilancio dei precedenti è dalla parte dei granata avanti per numero di vittorie, 32-6, e segnature, 114-58, mentre i segni X ammontano a 16. Non solo. Il Torino è reduce da 8 gare a punti all’Olimpico-Grande Torino quando ospita il Vecchio Balordo, 5 successi e 3 pareggi. In altre parole il più recente segno 2 in schedina è datato 2008-2009, 2-3.

Un girone fa, al Ferraris, si imposero gli ospiti per 2-1: Lukic al 10’, autorete di Pellegrini al 26’, Scamacca al 94’.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

32 vittorie Torino

16 pareggi

6 vittorie Genoa

114 gol fatti Torino

58 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Genoa 1-1, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Genoa 3-0, 33° giornata 2019/2020