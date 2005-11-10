Ufficiale Aguirre ufficializza il cambio alla guida del Messico: "Rafa Marquez prenderà il mio posto"

Javier Aguirre ha voluto chiudere con parole di grande rispetto il suo ciclo da commissario tecnico del Messico dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inghilterra agli ottavi di finale del Mondiale 2026, risultato che ha sancito l’eliminazione di El Tri e prolungato l’attesa per un ritorno ai quarti di finale che manca dal 1986.

Nonostante una prestazione statisticamente dominante - 20 tiri contro 6, il 66,9% di possesso palla e una pressione costante nell’ultima mezz’ora - il Messico non è riuscito a trovare il gol del pareggio contro una squadra rimasta in dieci uomini per gran parte del match dopo l’espulsione di Jarell Quansah. L’Inghilterra ha però capitalizzato con cinismo le occasioni create: la doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo e il rigore di Harry Kane hanno indirizzato la partita, rendendo inutili le reti di Julián Quiñones e Raul Jiménez. Quest’ultimo, tra i più attivi in campo, ha concluso con otto tiri personali, più di tutta la formazione inglese messa insieme.

Aguirre, che aveva già annunciato prima del torneo la fine del suo incarico, ha assunto su di sé la responsabilità dell’eliminazione: "Il dolore è grande, ma i 26 giocatori mi hanno reso orgoglioso. Devono uscire dal campo a testa alta. La colpa è mia, se dobbiamo puntare il dito, è su di me". Il tecnico ha poi riconosciuto la superiorità pratica dell’avversario nei momenti decisivi: "Abbiamo tirato di più, ma loro hanno sbagliato meno. Hanno segnato tre gol con pochissime occasioni". Parole di grande fair play anche nei confronti del futuro della nazionale, che passerà ora nelle mani di Rafael Márquez, ex capitano del Messico e suo assistente durante il Mondiale. Aguirre ha indicato proprio in lui il profilo giusto per il nuovo ciclo: "È più che capace, farà meglio di me".