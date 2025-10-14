Messico, Aguirre: "Chi non sopporta il peso della pressione, non può giocare un Mondiale"

Il Messico tornerà in campo martedì sera per affrontare l'Ecuador all'Estadio Akron di Guadalajara, pochi giorni dopo l'umiliante sconfitta per 4-0 subita contro la Colombia ad Arlington, Texas. El Tri scenderà in campo determinato a riscattarsi, recuperare fiducia e ripristinare l'atmosfera positiva che circondava la squadra prima di affrontare i Cafeteros. La battuta d'arresto contro i sudamericani ha sollevato dubbi sul progetto di Javier Aguirre.

Ma il ct del Messico in conferenza stampa è stato chiaro su quello che servirà per cancellare il ko contro la Colombia: "O reggi la pressione, o non appartieni a questo ambiente», ha detto il selezionatore messicano. "Coloro che non riescono a sopportare il peso non hanno la forza per giocare in un Mondiale. Un Mondiale in Messico è la cosa migliore che possa capitare loro. Io non uso i social media, ma questi ragazzi sì: vedono le critiche e se non riescono a ignorare l'esterno, non possono restare qui".

Ancora sulla squadra: "Loro sono i protagonisti, sono loro che vengono pagati per rendere, e devono dimostrare perché meritano di indossare questa maglia. Sono rimasto sorpreso da quanto fossero severi con se stessi. Rimarresti stupito dalla loro voglia di migliorare e di essere ai Mondiali. C'è un vero senso di autocritica all'interno del gruppo".