Ufficiale Il Mondiale degli addii, soprattutto in panchina: Martinez non è più il CT del Portogallo

Roberto Martinez non è più il commissario tecnico del Portogallo. La Federazione portoghese ha ufficializzato la conclusione del rapporto contrattuale con l’allenatore spagnolo e con il suo staff tecnico, chiudendo così un’avventura durata tre anni e mezzo. La FPF ha voluto ringraziare Martínez per il lavoro svolto, sottolineando professionalità, dedizione e impegno mostrati durante il suo incarico. Nel comunicato ufficiale la federazione ha ricordato anche il successo ottenuto nella Nations League 2025, oltre al contributo dato alla crescita della nazionale e al rispetto dimostrato nei confronti del Paese e del calcio portoghese.

L’addio arriva dopo la fine del percorso del Portogallo al Mondiale, con la federazione che ha già iniziato la ricerca del nuovo selezionatore. L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire sulla strada dell’ambizione e della mentalità vincente che hanno caratterizzato la Seleção negli ultimi anni.

Il presidente della FPF è infatti al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare il nuovo ciclo tecnico. Tra i nomi accostati alla panchina portoghese ci sono diversi allenatori di esperienza internazionale come Jorge Jesus e Sergio Conceiçao, con la federazione chiamata ora a scegliere il successore di Martínez e a dare continuità al progetto della nazionale.