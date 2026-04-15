Niente Mondiale per Ekitike: tanti nomi per rimpiazzarlo, Deschamps dovrà scegliere

Il Mondiale perde già uno dei possibili protagonisti. Hugo Ekitike è stato costretto a lasciare il campo in lacrime durante la sfida persa dal Liverpool contro il Paris Saint-Germain (0-2), e ha ufficialmente detto addio alla rassegna iridata negli Stati Uniti. Gli esami hanno confermato la rottura del tendine d’Achille, una diagnosi che lo esclude dalla competizione a poche settimane dall’annuncio della lista.

Per il commissario tecnico Didier Deschamps si tratta di una perdita significativa. L’attaccante dei Reds non era un titolare fisso, ma si era ritagliato un ruolo sempre più importante nelle rotazioni offensive, tanto da essere considerato un’alternativa credibile accanto a Mbappé, Dembélé e Olise.

Ekitike aveva anche trovato spazio nelle ultime convocazioni, segnando contro il Brasile e convincendo lo staff tecnico con prestazioni in crescita. Ora, però, il suo percorso in nazionale si interrompe bruscamente.

Si apre quindi il nodo sostituzione. Tra i principali candidati per occupare il posto lasciato libero ci sarebbe Randal Kolo Muani, già presente nelle ultime liste nonostante una stagione complicata a livello di club con il Tottenham. Il suo rendimento in nazionale resta un punto a favore, così come la fiducia del CT.

In alternativa restano profili come Christopher Nkunku, Kingsley Coman, o outsider come Jean-Philippe Mateta e Florian Thauvin, entrambi in crescita negli ultimi mesi.

A meno di un mese dalle scelte definitive, la Francia si ritrova così già a dover rivedere i propri piani offensivi in vista del Mondiale 2026.