Nuovo k.o. per Vitor Roque: il sogno Mondiale dell'ex Barcellona potrebbe svanire

Gli allarmi sono scattati durante la sfida di Copa do Brasil tra Palmeiras e Jacuipense. Vitor Roque ha subito un durissimo intervento nei primi minuti di gara e ha dovuto lasciare il campo dopo appena 13 minuti: l'infortunio alla caviglia sinistra ha immediatamente fatto temere il peggio. L’azione si è sviluppata sulla fascia destra, dove il giocatore è rimasto a terra chiedendo subito il cambio, visibilmente dolorante.

Dopo i primi soccorsi, l'ex Barcellona è stato accompagnato fuori dal terreno di gioco in barella, mostrando evidente frustrazione per l’ennesimo problema fisico che coinvolge la stessa articolazione già colpita in passato. La situazione desta particolare preoccupazione anche perché l'ultima volta il giocatore era rimasto fuori per circa un mese. Vitor Roque era da poco rientrato in campo e ha collezionato solo pochi minuti nella gara del 19 aprile contro l’Athletico Paranaense.

Nelle prossime ore sono attesi gli esami medici per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire eventuali tempi di recupero. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa la più grave, anche se ogni decisione sarà presa solo dopo accertamenti approfonditi. A meno di due mesi dal Mondiale, l’infortunio rappresenta un nuovo ostacolo per il giovane attaccante, che vuole convincere Carlo Ancelotti e guadagnarsi un posto nella nazionale brasiliana.