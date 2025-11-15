Vitor Roque rinato al Palmeiras fa felice anche il Barcellona: c'è una clausola nel suo contratto

La disastrosa avventura di Vitor Roque al Barcellona si è trasformata in una sorprendente opportunità di mercato per i Blaugrana. Arrivato per 30 milioni di euro (più bonus) e subito criticato per il costo, il brasiliano non ha mai convinto l'ex tecnico Xavi, collezionando poche presenze e alimentando le polemiche sulla dirigenza e sul ruolo di Deco.

Dopo un breve e infruttuoso prestito al Betis, il Barcellona ha deciso di cederlo a titolo definitivo al Palmeiras per 25,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Questa operazione ha permesso al direttore sportivo blaugrana Deco di coprire l'ammortamento residuo e recuperare quasi l'investimento iniziale, mantenendo al contempo una preziosa clausola rescissoria del 20% sulla futura rivendita.

E proprio qui scatta l'affare: tornato in patria, Vitor Roque è rinato. Con il Palmeiras, ha messo a segno 20 gol e 6 assist in 40 partite quest'anno, dati nettamente superiori ai 6 gol totali realizzati in 36 presenze tra Barça e Betis. Le prestazioni del Tigrinho sono impressionanti e alimentano le voci su un suo imminente ritorno in Europa. Lo stesso attaccante non nasconde l'ambizione: "Il mio sogno è tornare in Europa e adattarmi di nuovo". In caso di cessione imminente da parte del Palmeiras, che cercherà logicamente di massimizzare il profitto, il Barcellona incasserebbe il 20% della plusvalenza, trasformando un flop tecnico in un potenziale guadagno economico complessivo.