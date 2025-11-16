Brasile, Ancelotti incentiva Vitor Roque: "Bene al Palmeiras, è nostro riferimento in attacco"

Meteora al Barcellona e crack in Brasile, Vitor Roque sta impressionando tutti con la maglia del Palmeiras indosso. Anche Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Nazionale verdeoro: l'attaccante classe 2005 è stato un autentico flop nella sua avventura blaugrana, ma rimesso piede in madrepatria e sbarcato dai Verdao, ha cominciato a segnare a raffica. Negli ultimi 20 incontri del Brasileirão, ha messo a segno 15 gol e 5 assist, con una media di un gol a partita.

Fiducia

Il CT della Seleçao ha risposto alla domanda rivolta dai giornalisti sull’opportunità di far entrare proprio Vitor Roque nella partita amichevole di martedì prossimo contro la Tunisia, alla prima convocazione assoluta del 20enne. "Il giocatore che può porsi come punto di riferimento in attacco è Vitor Roque, che sta andando molto bene al Palmeiras. È un’opzione e ha possibilità di giocare la prossima partita", ha detto Ancelotti dopo la vittoria sul Senegal in conferenza stampa. "Devo vedere il recupero dei giocatori che hanno giocato e cercare di non cambiare troppo la squadra. È certo che il sistema sarà lo stesso di oggi (ieri, ndr). Potrebbero esserci alcuni cambiamenti".

Chance di emergere negli USA?

La Selezione Brasiliana ha giocato con uno schema a quattro attaccanti. Estêvão (autore di uno dei gol di questo sabato), Rodrygo, Vini Jr. e Matheus Cunha sono stati titolari contro i senegalesi e hanno avuto buone prestazioni. Tuttavia, il ruolo di centravanti non ha ancora un nome consolidato. Oltre a Cunha, João Pedro, Richarlison e lo stesso Vitor Roque si contendono il posto per la convocazione agli ambitissimi Mondiali 2026.

I numeri di Vitor Roque

A soli 20 anni, Roque continua a crescere dopo la non indimenticabile esperienza europea. Come anticipato, nelle ultime 20 partite del Brasileirão (massimo campionato brasiliano), ha messo a segno 15 gol e 5 assist, con una media di un gol a partita. Questi numeri impressionanti gli hanno aperto le porte della Nazionale verdeoro, con la convocazione di Carlo Ancelotti per le amichevoli contro Senegal (15 novembre) e Tunisia (18 novembre). Nel 2025, Roque ha totalizzato 20 gol e 5 assist in 52 partite, diventando il massimo realizzatore del Palmeiras e il secondo miglior marcatore del Brasileirão con 16 reti, dietro a Kaio Jorge e Arrascaeta, a quota 17.