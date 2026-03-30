Paraguay, il ct Alfaro è sicuro: "Il Marocco è un serio candidato per la vittoria del Mondiale"

Gustavo Alfaro, commissario tecnico del Paraguay, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Marocco, elogiando la Nazionale allenata da Mohamed Ouahbi, che ha preso il comando dopo le dimissioni di Walid Regragoui: "Sono una seria candidata alla vittoria del Mondiale. Il calcio marocchino è in costante crescita e questo si riflette nelle prestazioni della loro nazionale. Per me, sono seri candidati a vincere questa competizione, e ancor di più il prossimo".

Alfaro ha poi proseguito: "Il Marocco è un grande specchio in cui dobbiamo guardarci. Sono stati la rivelazione dell’ultimo Mondiale, sono una squadra intensa, molto aggressiva fisicamente, hanno qualità, i loro giocatori militano nei campionati più importanti… Ho letto di recente che la piattaforma FIFA per il cambio di nazionalità dei giocatori è stata inondata di giocatori marocchini nati in Francia che vogliono giocare per il Marocco".

Infine ha voluto sottolineare come la squadra sia ben collaudata: "Magari hanno cambiato allenatore, ma giocano insieme da oltre quattro anni. L’unico modo per noi di raggiungere il nostro livello e migliorare è giocare contro squadre che ci mostrano come fare le cose che ci mancano".