Alessio Romagnoli, la Samp dopo la Roma. Oggi capitano del Milan primo in classifica

Dalla Roma al Milan, con la fascia da capitano al braccio. Alessio Romagnoli è senza dubbio uno dei migliori giovani difensori italiani in circolazione, con il suo rendimento che ha subito un'impennata verso l'alto nel recente passato anche grazie alle ottime prestazioni di tutta la squadra allenata da Stefano Pioli. Centrale di piede mancino dotato di ottima tecnica palla al piede e senso della posizione, Romagnoli è nato e cresciuto calcisticamente nella Roma, squadra con cui ha esordito in Serie A il 16 febbraio 2014 contro la Sampdoria. Proprio in blucerchiato, nella stagione successiva, si è messo in mostra totalizzando 30 presenze e due gol in campionato. Da qui il passaggio al Milan nell'estate 2015 e oggi, nonostante qualche alto e basso nelle scorse stagioni, è una delle colonne portanti della squadra prima in classifica. Dopo aver fatto tutta la trafila della nazionali giovanili, oggi Romagnoli è a tutti gli effetti uno del gruppo di Roberto Mancini. Con la maglia azzurra, fin qui, ha totalizzato 12 presenze e 2 gol. Il suo palmares vanta soltanto la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus ai rigori nel 2016. Oggi Romagnoli compie 26 anni.

Sono nati oggi anche Ottmar Hitzfeld, Andrea Carnevale, Roberto Rambaudi, Robert Prosinecki, Borja Valero, Pablo Daniel Osvaldo, Salvatore Sirigu, Ishak Belfodil, Samuele Longo, Emre Can e Axel Witsel.