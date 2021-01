Andy Carroll, da idolo a flop. I 42 milioni peggio spesi dal Liverpool

Il 31 gennaio del 2011, un po' a sorpresa, passò dal Newcastle al Liverpool per 42 milioni di euro, diventando così il secondo giocatore inglese più pagato della storia. Lui è Andy Carroll e il campo, con il tempo, dirà che mai tanti soldi furono peggio spesi nella storia Reds. Il ragazzone di Gateshead nasce calcisticamente nel Newcastle. Un anno di prestito al Preston, poi la grande occasione con i Magpies, con cui segnerà 31 reti in 76 partite. Nel 2011, poi, il già citato passaggio milionario a Anfield. Nel Liverpool Carroll, complice un infortunio alla coscia e alcune uscite notturne non proprio sobrie (almeno questo assicurano i pungenti tabloid britannici), giocherà solo una stagione, prima di passare in prestito al West Ham. L'estate successiva, gli Hammers si fanno convincere e lo riscattano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, certificando la perdita di circa 22 milioni da parte dei Reds. Dopo il riscatto, però, passeranno molti mesi e troppi infortuni prima di vederlo tornare ad esultare e al termine dei suoi 7 anni con il club londinese le presenze saranno 126 e i gol solo 33. Dall'estate 2019 Carroll è tornato dove tutto iniziò, ovvero al Newcastle e pochi giorni fa è tornato al gol in Premier dopo due anni e mezzo. Oggi l'attaccante britannico compie 33 anni.

Sono nati oggi anche Davide Ballardini, Marco Branca, Attilio Lombardo e David Di Michele.