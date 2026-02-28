Barcellona, Dani Olmo applaude Yamal per la tripletta: "Non ha limiti, lo sappiamo"

Dani Olmo, attaccante del Barcellona, ha parlato così dopo il 4-1 rifilato al Villarreal. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Marca: "Una vittoria importante. Volevamo affrontare la partita di martedì con buone sensazioni: siamo sicuramente fiduciosi e motivati ​​a ribaltare la situazione. Ci aspettiamo un'atmosfera fantastica e qui è stato dimostrato che le rimonte storiche sono possibili: è già successo in passato".

"Siamo capaci di segnare facilmente - prosegue -; dobbiamo segnare più gol possibili per vincere, oltre a non subirne. Mi trovo bene con Fermin Lopez: andiamo d'accordo dentro e fuori dal campo, siamo compatibili e ora con il ritorno di Pedri possiamo continuare ad esserlo. La competizione è sempre buona".

In chiusura, due parole su Yamal che si è preso la scena con una fantastica tripletta: "Lamine sa cosa deve fare e lo fa ogni settimana. Non ha limiti, lo sappiamo tutti e ci dà tanto".