Barcellona, che gol ha fatto Olmo all'Espanyol: "Ultimo infortunio fortuito, ora mi sento bene"

Il Barcellona non si ferma, vince ancora e si aggiudica il derby contro l’Espanyol. Merito del gol stratosferico di Dani Olmo e del gollonzo di Lewandowski, entrambi giocatori offensivi che si sono alzati dalla panchina e hanno deciso il match della Liga. Da vedere e rivedere il sigillo forgiato dal trequartista spagnolo, scuola blaugrana, tornato a segnare dopo uno stop di 5 partite per un infortunio alla spalla.

Il ritorno da red carpet però ha lasciato tutti a bocca aperta, con i tifosi dell'Espanyol gelati in casa loro per il tiro a giro fantastico a insaccarsi alle spalle di Dmitrovic (successore di Joan García tra i pali) al minuto 86. Quando tutto sembrava essere indirizzato verso il pareggio. "Come festeggiare il nuovo anno con una vittoria", le prime parole di Dani Olmo nel post-partita riprese dal quotidiano AS. "Sapevamo che ci avrebbero reso le cose difficili. Hanno disputato una grande partita, ma siamo stati più concreti".

In gol da subentrato, lo spagnolo di 27 anni ha commentato: "Dobbiamo essere concentrati, sia chi parte dall’inizio sia chi entra dalla panchina. Siamo una squadra. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo". Poi un commento su Joan Garcia, irriso a più riprese e in più maniere dai suoi ex tifosi al ritorno a "casa", ma capace di isolarsi e vincere addirittura il premio di MVP: "È incredibile. È un portiere straordinario. Contro la sua ex tifoseria ha giocato una grandissima partita. Ci sta dando e ci darà tantissimo". Infine un commento su come si senta ora: "Bene. Quest’ultimo infortunio è stato un episodio piuttosto fortuito. Ora la giusta mentalità e la forza di recuperare le sensazioni migliori".