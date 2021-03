Dino Zoff, leggenda bianconera e campione del mondo con la maglia azzurra

vedi letture

Difficile, forse impossibile raccontare in poche righe la carriera, la storia di un'icona del calcio come Dino Zoff. Considerato dai più uno dei migliori portieri di sempre, ha giocato per 11 anni nella Juventus senza mai saltare una sola partita. Efficace, solido, poco appariscente e con una forte personalità, era considerato un leader silenzioso tanto in bianconero quanto in azzurro. Concluderà la sua carriera da giocatore all'età di 41 anni suonati, prima di sedersi in panchina per vestire i panni dell'allenatore. In carriera guiderà la Juventus, la Lazio e la Fiorentina, oltre ovviamente all'Italia. In carriera ha vinto praticamente tutto ciò che si poteva vincere ad eccezione della Coppa dei Campioni: 6 campionati italiani, 2 Coppa Italia, una Coppa UEFA, un Mondiale e un Europeo. Da allenatore, ha alzato al cielo una Coppa Italia e una Coppa UEFA. Oggi Dino Zoff compie 79 anni.

Sono nati oggi anche Sean Sogliano, Diego e Antonio Candreva.