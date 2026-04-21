Joel Ordóñez, l'ammutinato rimasto a Bruges. E che ora sogna la Premier League

L'estate scorsa, al Bruges, è stata quella degli ammutinati. Jashari per andare al Milan, sì, ma anche Joel Ordonez. Il difensore ecuadoregno era reduce da una stagione straordinaria, tanto da attirare su di sé, già da gennaio 2025, diversi interessamenti di club di livello top. Poi però c'era stato il veto, da parte del Bruges, di cederlo finché era in corsa in Champions League, soprattutto all'Atalanta.

In estate poi era stato l'OM a cercare di acquistarlo, forzando. "Pensavo di andare a Marsiglia a quel punto, sì. L'accordo era vicino", ha spiegato recentemente Ordonez in un'intervista a Het Nieuwsblad. Pur ammettendo di essere stato "davvero arrabbiato" all'epoca e che le settimane di trattative "sono state estenuanti. Sono riuscito a ribaltare la situazione molto rapidamente. Non rimpiango più il trasferimento fallito e sono semplicemente felice di essere qui. Tutto accade per una ragione".

Probabilmente quella di potere andare presto in un altro club, visto che ci sono molti interessamenti sul suo conto. Prima di tutto quello dell'Inter, che lo ha seguito per diversi mesi, ma non solo. "Sarebbe fantastico se potessi andare in Premier League. È il mio campionato preferito e, vista la mia corporatura, dovrebbe essere perfetto per me. Da bambino ero anche un grande tifoso del Liverpool". Oggi Joel Ordóñez compie 22 anni.