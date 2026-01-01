Inter beffata: il Liverpool ha in pugno l'obiettivo Joel Ordonez per quasi 50 milioni di euro

Il Liverpool è pronto a chiudere uno dei colpi più interessanti di questo mercato invernale. I Reds sono infatti a un passo dall’ingaggio di Joel Ordonez, difensore centrale del Club Brugge, per un’operazione che può arrivare fino a 43 milioni di sterline complessivi (circa 50 milioni di euro). La fumata bianca è attesa nel giro di pochi giorni, dopo che il Chelsea ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa al giocatore.

Il costo base dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di sterline, con una serie di bonus legati a presenze, risultati e traguardi individuali che potrebbero far lievitare sensibilmente la cifra finale. Un investimento importante, che testimonia quanto il Liverpool creda nel potenziale del centrale ecuadoriano, classe 2004, considerato uno dei profili difensivi più promettenti del panorama europeo.

Ordonez arriva da stagioni di alto livello in Belgio. Con il Club Brugge ha vinto il campionato nella stagione 2023-24 e sta disputando la Champions League per il secondo anno consecutivo, maturando esperienza internazionale nonostante la giovane età. A riportarlo è The Sun.