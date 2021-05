Il far west tra Lazio e Torino e lo scontro senza esclusione di colpi tra Cairo, Immobile e Lotito

Scontri verbali, faccia a faccia in tribuna. Accuse, rancori, veleni. Non è mancato niente nello 0-0 tra Lazio e Torino di ieri sera che ha sancito la salvezza granata, la retrocessione del Benevento e una lunga serata di parole fortissime, seguite poi da quelle odierne. Tuttomercatoweb.com le ha ricostruite ed è proprio il far west tra granata e biancocelesti il tema centrale del Podcast di oggi. Ascoltalo cliccando sull'audio o sul link in calce.