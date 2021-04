PODCAST - Dybala ritrova finalmente il gol. Ma il futuro di Dybala sarà ancora alla Juve?

87 giorni giorni per ritrovare il terreno di gioco, quattro minuti per ritrovare il gol. Paulo Dybala nella giornata di ieri è tornato a far parlare di sé per le sue magie sul campo. Per il suo incantevole mancino. Ma il suo futuro resta in bilico perché in questo momento ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha l'accordo con la Juventus per il rinnovo. Lo stesso Nedved pochi giorni fa ha lanciato l'allarme, aprendo a un suo addio in estate: di seguito il punto sul suo futuro e la speranza di Pirlo, che l'ha ritrovato ieri dopo quasi tre mesi. In basso il podcast.