PODCAST - Ecco perché Alessio Dionisi è l'allenatore del momento

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli che è matematicamente promosso in Serie A e che ha già matematicamente vinto la Serie B, è l'allenatore del momento. Uno dei più chiacchierati sulle frequenze di radiomercato ma anche l'ennesima scoperta di Fabrizio Corsi per la guida degli azzurri. Conosciamo allora meglio Dionisi nel Podcast di Tuttomercatoweb.com: i numeri e le prospettive, il futuro e anche le parole del Presidente azzurro. Clicca sul link o sull'audio in calce per i 3 minuti del podcast di TMW. Sul tecnico del momento, Alessio Dionisi, nuovo eroe di casa Empoli.