PODCAST - Buongiorno Italia. Sulle voci di mercato e sugli azzurri che non ci pensano

Niente mercato. Come se quel che accade sui telefoni e nelle alte stanze dei palazzi fosse il grande male, come se il domani spaventasse e distraesse dall'obiettivo. Gianluigi Donnarumma ma pure Manuel Locatelli sono la risposta più bella al 'non parliamo di mercato' o al 'non pensiamo al mercato'. L'una non deve escludere l'altra se in mezzo, tra le trattative che scorrono parallele e un sogno Europeo che va avanti, c'è una cosa. E c'è. Si chiama professionalità, si chiama serietà. Lo stanno dimostrando gli azzurri e forse superare il cliché delle voci di mercato che destabilizzano sarebbe un passo avanti anche per la maturità di questo gruppo ma in generale di tante realtà calcistiche.

