PODCAST - Inzaghi-Inter, la scelta più rapida e collaudata. Non per tutti la migliore...

Una scelta rapida, un nome già collaudato. Per idee tattiche, per conoscenza della nostra Serie A. L'Inter dopo il divorzio da Antonio Conte ha subito dato il via al ciclo Simone Inzaghi, tecnico che ha trovato l'accordo per un biennale con opzione. Non tutti però sono d'accordo con la scelta dell'Inter: ascolta il podcast di TMW.