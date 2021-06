PODCAST - Locatelli a prescindere. Poi il mercato della Juve dipenderà da CR7

vedi letture

Nel podcast di oggi di TMW, le strategie di mercato della Juventus. Tanto dipenderà dal destino di Cristiano Ronaldo ma non Manuel Locatelli: il centrocampista del Sassuolo, per cui due giorni fa è ufficialmente partita la trattativa, è il nome cerchiato in rosso da Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo.