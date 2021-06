PODCAST - Rivoluzione a costo zero: così il Barcellona paga 'solo' lo stipendio dei big

Una rivoluzione a costo zero. Il Barcellona, le cui finanze non sono certo tra le più floride del globo terracqueo, è paradossalmente tra le società più attive sul mercato. Già. Ma a costo zero. Tuttomercatoweb.com vi racconta i retroscena sul mercato dei catalani nel suo Podcast che potete ascoltare cliccando sull'audio o sul link in calce. Aguero, Donnarumma, Garcia, Depay, Wijnaldum... E non è finita qui.