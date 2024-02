Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco: dubbio Vecino, Tuchel con la difesa a 4

vedi letture

Prosegue il programma dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con Lazio-Bayern Monaco tra le partite che andranno in scena oggi. I biancocelesti partono con gli sfavori del pronostico, ma quest’anno in Europa hanno messo in atto alcune delle loro migliori esibizioni stagionali. Dall’altra parte i bavaresi, tra i candidati per la vittoria finale ma reduci da un pesante 3-0 rimediato in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen capolista. Appuntamento alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, dirige la partita il Sig. François Letexier.

COME ARRIVA LA LAZIO - Tanti dubbi per Maurizio Sarri, tra infortuni e possibili forfait. Non dovrebbero essere della partita i due lungodegenti, ovvero Patric e Zaccagni. Il tecnico dunque, per il suo 4-3-3, opterà per Romagnoli e Gila come coppia centrale di una difesa posta davanti a Provedel e completata da Marusic e Hysaj. In avanti, con l’ex Verona quasi certamente out, in campo il tridente con Isaksen, Immobile e Felipe Anderson. L’altro dubbio riguarda il centrocampo, con Vecino in forse e Cataldi pronto a sostituirlo. Ai lati di uno dei due, spazio a Guendouzi e Luis Alberto.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Dopo il mal riuscito esperimento della difesa a 3, Thomas Tuchel dovrebbe tornare al classico 4-2-3-1. Davanti a Neuer, ecco una difesa in cui le fasce sono presidiate da Mazraoui e Guerreiro. In mezzo, Upamecano e l’ex Napoli Kim. La diga di centrocampo è composta da Kimmich e Goretzka, a sostegno di un quartetto offensivo che ha in Kane il micidiale centravanti. Alle sue spalle Sané, Muller e Musiala.