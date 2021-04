Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Rebic ok, affiancherà Ibra in attacco

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Milan-Sampdoria dai nostri inviati:

▪ Milan-Sampdoria - Sabato 3 aprile, ore 12.30, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Milan 59 punti, Sampdoria 35 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL MILAN - La sosta ha ridato al Milan un Ante Rebic pronto all'uso, ristabilito dopo l'infortunio all'anca. Sarà titolare contro la Sampdoria, pronto a supportare Ibrahimovic. Calhanoglu e Castillejo gli altri due trequartisti. E Saelemaekers? Il belga è la vera sorpresa, verrà schierato da terzino destro al posto di Dalot. A centrocampo si riforma la coppia titolare Kessie-Bennacer, mentre in difesa mancheranno Romagnoli e Calabria, entrambi infortunati. Come terzino destro Dalot è in vantaggio su Kalulu. I centrali saranno Tomori e Kjaer.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Diversi dubbi di formazione per Claudio Ranieri che deve fare i conti con i rientri dalle Nazionali. I pali blucerchiati saranno difesi come sempre da Audero mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Tonelli e Colley, ma attenzione alle quotazioni di Ferrari, con Bereszynski e Augello sulle fasce. A centrocampo scelte obbligate con Adrien Silva e Thorsby in mezzo, quest’ultimo chiamato a fare gli straordinari, e Candreva e uno fra Jankto e Damsgaard sugli esterni. In attacco non dovrebbero esserci dubbi con Quagliarella che farà coppia con Gabbiadini.