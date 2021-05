Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari: largo a Fabian dal 1', c'è Lozano

Di seguito le ultime su Napoli-Cagliari, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Cagliari - Domenica 2 maggio ore 15, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Napoli 66 punti, Cagliari 31 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - C'è il Cagliari al Maradona per il lanciatissimo Napoli, con la squadra di Gattuso che per la sfida al Cagliari ritrova Manolas (squalificato a Torino) e l'acciaccato Fabian. Nel 4-2-3-1 di Gattuso tra i pali dovrebbe esserci ancora Meret, con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj (avanti nel ballottaggio con Mario Rui). In mediana Fabian si riprende una maglia da titolare, accanto a lui l'intoccabile Demme. A destra Lozano favorito su Politano per comporre il terzetto completato da Zielinski e Insigne. Nel ruolo di punta sarà sfida fino a domenica tra Osimhen e Mertens: al momento avanti il nigeriano.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Altra gara decisiva in casa Cagliari in chiave salvezza: dopo le tre vittorie in una settimana, i rossoblù renderanno visita al Napoli, con Semplici punterà ancora sul 3-5-2. Confermato Vicario tra i pali, con difesa a tre con Carboni insieme a Godin e al ritorno di Rugani, favorito su Ceppitelli. Sugli esterni spazio ancora a Nandez e Lykogiannis, con il duo formato da Deiola e Duncan ai lati di Nainggolan pronto al rientro. Davanti la coppia formata da Simeone e Pavoletti.