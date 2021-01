Le probabili formazioni di Napoli-Spezia - Gattuso cambia. Tante assenze per Italiano

Napoli-Spezia, atto II. Con una semifinale di Coppa Italia in ballo, mica poco. Appena ventidue giorni fa, il 6 gennaio, la cornice era la stessa: stadio Maradona, fresco di nuova intitolazione. Espugnato immediatamente dalla sorprendente formazione di Vincenzo Italiano, nonostante i 27 tiri in porta dei padroni di casa azzurri. Per i quali, a questo punto, questa partita assume i tratti della rivincita. Campione uscente e sesto in classifica (con una partita in meno), il Napoli vive un periodo tribolato dentro e fuori dal campo, tra i risultati intermittenti e le voci su un possibile esonero di Rino Gattuso, smentite dalla società. Lo Spezia è reduce dalla beffarda debacle di Roma, ma è quindicesimo in classifica e a +4 sulla zona rossa. In gioco c'è tanto, sia per una che per l'altra, benché per ragioni differenti. Appuntamento a stasera, fischio d'inizio alle 21.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Gattuso dovrebbe passare al 4-3-3, concedendo così un turno di riposo a Bakayoko e schierando una mezzala in più come Elmas. Insieme a lui dovrebbe esserci Zielinski, vertice basso Demme. In difesa i titolari Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina ed in attacco l'unico dubbio: Lozano, Petagna e Insigne sono i prescelti, ma anche Petagna non è al meglio (come Mertens e Osimhen) e se non dovesse stringere i denti allora Lozano da centravanti (come in campionato proprio con lo Spezia) e Politano a destra.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Italiano deve fare a meno di Nzola, Ferrer, Mattiello, Saponara, Pobega e Piccoli infortunati, oltre al portiere Provedel rimasto a riposo. Le rotazioni iniziano tra i pali con Krapikas, classe '99 già in campo a Roma, linea difensiva con Erlic e Ismajli con Vignali a sinistra e Bastoni a destra. A centrocampo Maggiore, Ricci e Deiola ed in attacco Agudelo e Verde (favorito su Farias e Gyasi) in supporto all'unica punta Galabinov che è una scelta obbligata.