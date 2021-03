Le probabili formazioni di Parma-Roma: si fermano Gagliolo e Smalling

Di seguito le ultime su Parma-Roma dai nostri inviati:

▪ Parma-Roma - Domenica 14 marzo, ore 15.00, Stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Parma 16 punti, Roma 50 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL PARMA - Proseguono i problemi in attacco per Roberto D’Aversa, che dovrà fare a meno anche di Inglese e Kucka per la partita contro la Roma. Il tecnico crociato dovrebbe schierare l’attacco leggero con Karamoh e Mihaila larghi e con Brunetta falso 9, con Pellè o Zirkzee pronti a subentrare nella ripresa. A centrocampo Hernani non è al meglio, possibile l’ingresso di Grassi con Brugman e Kurtic. In difesa torna Conti, che completa il reparto con Osorio, Bani e Pezzella davanti a Sepe, visto il forfait di Gagliolo.

Aggiornamento ore 16: Gervinho agirà da falso 9 al posto di Brunetta, mentre Hernani si è allenato in gruppo ed è in ballottaggio con Grassi.

COME ARRIVA LA ROMA - Neanche il tempo di tornare a Trigoria ad allenarsi che la Roma scenderà in campo nuovamente domenica contro il Parma. Qualche cambio lo farà Fonseca. Un turno di riposo potrebbe esserci per Mancini e Spinazzola, tra i più utilizzati nell’ultimo periodo. Il portoghese, poi, perde anche Mkhitaryan per infortunio e per questo davanti ci sarà la staffetta Mayoral-Dzeko, con lo spagnolo dal primo minuto. Sulla trequarti conferme per Pellegrini ed El Shaarawy, così come in porta dove ci sarà Pau Lopez. In difesa si rivede il terzetto Ibanez-Smalling-Kumbulla, mentre a centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Karsdorp, Diawara, Cristante e Bruno Peres.