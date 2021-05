Le probabili formazioni di Torino-Parma: Gervinho e Kucka sugli esterni. C'è Sanabria

Di seguito le ultime su Torino-Parma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Parma - Lunedì 3 maggio ore 20.45, stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Torino 31 punti, Parma 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Senza infortunati, ma con due squalifiche pesantissime: Nicola prosegue nei lavori al Filadelfia verso il Parma pensando al nuovo centrocampo senza Mandragora e Verdi. Punterà certamente su Rincon, mentre Baselli è il grande favorito per agire da regista e per l’ultimo posto è ballottaggio Lukic-Linetty. Per il resto, si va verso la conferma della formazione che ha perso contro il Napoli, con il terzetto difensivo Izzo-Nkoulou-Bremer e il tandem offensivo Belotti-Sanabria. Sugli esterni, partono in vantaggio Singo e Ansaldi.

COME ARRIVA IL PARMA - “Chiudere con dignità” è stato il diktat di Roberto D’Aversa per queste ultime cinque gare del Parma, che in caso di sconfitta contro il Torino potrebbe essere matematicamente retrocesso in Serie B. D’Aversa è stato chiaro, con ormai poco da perdere punterà solo su chi dimostrerà di tenere ancora alla causa. Per questo saranno possibili molto cambi rispetto alle ultime sfide di campionato, con alcuni big che rischiano il posto. In porta Colombi pare aver definitivamente scalzato Sepe, e contro il Torino sarà ancora titolare. In difesa Bani rischia, con Dierckx che potrebbe essere confermato al fianco di Osorio, con Busi o Laurini a destra, vista la forma fisica precaria di Conti, e Pezzella a sinistra. A centrocampo dovrebbe rientrare con Kucka, che però vista la serie di infortuni degli esterni potrebbe partire nel tridente, e dunque a completare il reparto con Brugman ed Hernani potrebbe esserci Grassi, con Kurtic che non ha convinto nelle ultime uscite e che potrebbe partire dalla panchina. In attacco, out Man e Karamoh per infortunio, così come Mihaila fermatosi per un problema muscolare: possibile rivedere Kucka come falso esterno, con Gervinho largo a sinistra e Cornelius centravanti.