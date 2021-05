Le probabili formazioni di Atalanta-Benevento: Muriel e Lapadula guidano gli attacchi

Di seguito tutte le ultime su Atalanta-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Benevento - Mercoledì 12, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Atalanta 72 punti, Benevento 31 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini recupera Gollini per la sfida contro i giallorossi dopo la squalifica nel turno precedente. Al momento il numero 95 è favorito su Sportiello, ma non è escluso un ballottaggio proprio tra i pali. Ancora assente Toloi, in difesa si va verso la conferma di Djimsiti, Romero e Palomino. In mediana Hateboer potrebbe far rifiatare Maehle, con De Roon, Freuler e Gosens a completare il reparto. Pochi cambi rispetto alla sfida col Parma anche perché il tecnico nerazzurro, a parte l'italo-brasiliano, ha tutti a disposizione. Sulla trequarti Pessina è favorito per partire dal primo minuto con Malinovskyi e Muriel a comporre la coppia d'attacco. Ilicic e Zapata potrebbero partire dalla panchina: si gioca ogni tre giorni e lo stesso Gasperini ha confermato che bisognerà gestire le forze in vista degli ultimi impegni.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Prosegue la preparazione del Benevento a poche ore dalla partita con l'Atalanta che vale una stagione. Mister Inzaghi dovrà fare a meno di Moncini, Schiattarella, Foulon e Iago Falque e potrebbe riproporre il 352 per sfruttare la forza degli esterni. Davanti a Montipò dovrebbero agire Tuia, Glik e a Barba, con Letizia che potrebbe rientrare dal primo minuto. In mediana spazio a Viola, protagonista del caso dello scorso weekend, con Hetemaj e Ionita al suo fianco. Davanti Gaich ancora sfavorito rispetto a Lapadula, Insigne e Caprari dovrebbero giostrare alle spalle del nazionale peruviano.