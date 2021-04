Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna: Mbaye al posto dell'infortunato Dijks

Di seguito le ultime su Atalanta-Bologna, raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Bologna - Domenica 25 aprile, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Atalanta 65 punti, Bologna 38 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - L’amaro in bocca per un pareggio evitabile resta, ma i nerazzurri devono pensare al campo e a una sfida importantissima in chiave quarto posto. Gosens non ci sarà dopo il cartellino rosso rimediato contro i giallorossi, spazio alla difesa a quattro con Toloi, Romero, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini. In mezzo al campo Gasperini potrebbe far rifiatare De Roon, con Pessina a supporto di Freuler. Pasalic torna sulla trequarti affiancato da Malinovskyi e Muriel, mentre Zapata sarà l’unico riferimento offensivo. In caso di 3-4-1-2 Toloi andrà sulla destra mentre Maehle si piazzerà sulla corsia opposta, con Pasalic che partirà dalla panchina.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Nell’ultima gara del tour de force della settimana di campionato, il Bologna incontrerà l’Atalanta a Bergamo. Per l’occasione, i rossoblù dovranno fare a meno di Dominguez, uscito in stampelle dal Dall’Ara dopo la sfida col Torino a causa di una piccola lesione al collaterale che gli farà con ogni probabilità concludere la stagione in anticipo. A centrocampo, quindi, tornerà dal 1’ la coppia Schouten – Svanberg, con Poli possibile subentrante a gara in corso. Pressoché certo il ritorno di Palacio in avanti e l’arretramento di Barrow come esterno. Assieme a lui e a Soriano, uno tra Skov Olsen e Orsolini: il danese è in vantaggio visto l’impiego a tempo pieno del numero 7 nelle ultime due gare, che dovrebbe quindi rifiatare. La linea difensiva dovrà fare ancora a meno di Tomiyasu che sarà quindi sostituito da De Silvestri. Al suo fianco, uno tra Danilo e Antov; confermato Soumaoro, gioca Mbaye al posto dell'infortunato Dijks, con Skorupski a difendere i pali felsinei.