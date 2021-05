Le probabili formazioni di Benevento-Cagliari: torna Joao Pedro, farà coppia con Pavoletti

Di seguito tutte le ultime su Benevento-Cagliari, raccolte dai nostri inviati:

Benevento-Cagliari - Domenica 9 maggio ore 15.00, stadio Vigorito

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma

▪ Classifica: Benevento 31 punti, Cagliari 32 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Inzaghi non avrà a disposizione Foulon, Moncini (stagione finita) e forse Iago Falque, alle prese con l’ennesimo problema muscolare di una stagione tormentata. Anche Sau non sarà nell’elenco dei convocati, ma è arrivato l’ok per Tuia e Letizia che scaldano i motori. Se fosse 4-3-2-1 proprio i due difensori potrebbero giocare dal primo minuto, con Depaoli e Glik al centro e un possibile turno di riposo per Barba, apparso in leggero calo di rendimento. Lo staff medico, però, predica prudenza per quanto riguarda Letizia, in campo soltanto per pochissimi minuti in questo 2021. Se, invece, Inzaghi opterà per il 3-5-2 le soluzioni sono le più svariate e prevedono la solita staffetta tra Schiattarella e Viola, l’impiego di Lapadula e Gaich e il ballottaggio Improta-De Paoli. Ma mai come stavolta lo staff tecnico sta mischiando le carte per non dare alcun tipo di vantaggio all’avversario.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - È arrivata la sfida più importante della stagione del Cagliari, che domenica pomeriggio renderà visita al Benevento, con Semplici che per vincere lo spareggio salvezza punterà ancora sul 3-4-1-2. Cragno sarà il portiere, difesa a tre con Carboni insieme a Godin e al recuperato Ceppitelli. Sugli esterni spazio ancora a Nandez e Lykogiannis, con il duo formato da Deiola e Marin, con Nainggolan alle spalle della coppia formata dal rientrante Joao Pedro e Pavoletti.