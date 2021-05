Le probabili formazioni di Benevento-Crotone: Inzaghi si affida a Lapadula per la salvezza

Di seguito tutte le ultime su Benevento-Crotone, raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Crotone - Domenica 16 maggio, ore 15.00, stadio Vigorito

▪ Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Benevento 31 punti, Crotone 21 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Squadra d’assalto contro il Crotone. E non potrebbe essere altrimenti, poiché una mancata vittoria saprebbe quasi di condanna. Il tecnico Filippo Inzaghi dovrebbe cambiare modulo e passare al 4-3-1-2, con le assenze di Caldirola, Foulon, Sau, Moncini e Iago Falque che complicano i piani del mister. Ad ogni modo ci potrebbe essere un turno di riposo per Barba, in ballottaggio con Tuia per affiancare Glik al centro della difesa. Sulle fasce riconferma per Depaoli, scalpita un Letizia progressivamente in crescita. In mediana rientra Schiattarella, occhio però alla candidatura di Viola che ha le caratteristiche offensive giuste per fornire palloni giocabili alle punte. Dietro Lapadula ci saranno Caprari e Insigne, con Improta che si gioca una maglia con Hetemaj per completare il terzetto di centrocampo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Ancora senza Reca ma forte del successo ritrovato, il Crotone non dovrebbe variare molto rispetto alla gara giocata contro l'Hellas: per Cosmi dunque ancora Cordaz in porta, trio difensivo composto da Djidji, Marrone e Magallan, mentre Pereira e Molina andranno sugli esterni, con Messias, Cigarini e Benali al centro. Ounas e Simy saranno gli attaccanti: a loro due sarà affidata l'offensiva contro i campani, che hanno però molte più motivazioni nel cercare i tre punti in grado di riaccendere le speranze salvezza.