Le probabili formazioni di Benevento-Samp: ballottaggio Jankto-Ramirez, c'è Quagliarella

Di seguito le ultime dai campi di Benevento-Sampdoria raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Sampdoria - Domenica, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Benevento 22 punti, Sampdoria 26 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Ancora ai box i lungodegenti Letizia e Moncini, ma anche Tuia sta avendo qualche problema muscolare e le sue condizioni saranno valutate di volta in volta. Inzaghi potrebbe ripartire dal 4-3-2-1, con una serie di ballottaggi in tutti i reparti che saranno sciolti soltanto alla vigilia. Dinanzi a Montipò ci saranno Depaoli, Glik, Caldirola e Barba, mentre in mediana è previsto il rientro di Schiattarella dal primo minuto. Al suo fianco quasi certo di una maglia Improta, l’altra mezzala dovrebbe essere Ionita in luogo di Hetemaj. Alle spalle di Lapadula, unica punta centrale d’esperienza, ci saranno Viola e Caprari, l’ex della sfida. In panchina quindi Insigne, il rientrante Sau e Dabo.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sfida insidiosa all’ora di pranzo per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato può contare adesso su un sistema di gioco variabile nel corso della gara, passando da una difesa a quattro a un assetto a tre a seconda delle esigenze. Davanti ad Audero potremmo trovare quindi Bereszynski a destra, Yoshida e Colley al centro e Augello a sinistra. A centrocampo Candreva potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala oppure quello di esterno con Adrien Silva ed Ekdal a completare il reparto. In attacco ci saranno Keita Balde e Quagliarella con Ramirez e Jankto che si giocano una maglia dal primo minuto. In caso di impiego dell’uruguaiano dovremmo vedere un 4-3-1-2, mentre con l’ex Udinese lo schema sarebbe il 4-4-2.