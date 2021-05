Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina: Joao Pedro-Pavoletti per lo scatto salvezza

Di seguito tutte le ultime su Cagliari-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Fiorentina - Mercoledì 12, ore 18.30, Sardegna Arena

▪ Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Cagliari 35 punti, Fiorentina 38 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Dopo l’importantissimo successo di domenica a Benevento, il Cagliari di Semplici ospita la Fiorentina, con qualche possibile cambio rispetto al Vigorito. Cragno sarà ancora il portiere, difesa a tre con Carboni insieme a Godin e Rugani, che potrebbe far riposare Ceppitelli. Sugli esterni spazio a Zappa e Nandez, spostato a sinistra visti gli acciacchi di Lykogiannis, con il duo formato da Deiola e Marin. In attacco il solito Nainggolan alle spalle della coppia formata dal rientrante Joao Pedro e Pavoletti.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Dopo la vittoria con la Lazio, Iachini può preparare con maggior serenità la trasferta di Cagliari. Tutti disponibili tranne Borja Valero. Atteso poco turnover: nel 3-5-2 viola, davanti a Dragowski, potrebbe essere Quarta a conquistarsi un posto da titolare a fianco di Pezzella e Milenkovic, con Caceres verso il dirottamento sulla destra. Toccasse invece a Venuti, l'uruguayano sarebbe arretrato dietro. Sulla fascia sinistra più Biraghi di Igor, in mezzo ballottaggio Amrabat-Bonaventura-Castrovilli, che si giocano due posti a fianco di Pulgar: potrebbe farne le spese l'ex Milan. Davanti non ci sono dubbi: l'esperienza di Ribery ad assistere il killer instinct di Vlahovic.