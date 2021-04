Le probabili formazioni di Cagliari-Hellas Verona: Pavoletti favorito su Simeone tra i sardi

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Cagliari-Hellas Verona dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Hellas Verona - Sabato 3 aprile, ore 15, Sardegna Arena

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Cagliari 22 punti, Hellas Verona 38 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Dopo gli impegni delle nazionali il Cagliari di Leonardo Semplici riprende il difficile cammino verso la salvezza ospitando l’Hellas Verona. Il tecnico fiorentino punterà ancora sul 3-5-2, con Klavan in difesa al posto di Ceppitelli, insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio a Nandez e Lykogiannis, con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan a fare il da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti, favorito su Simeone per la maglia da centravanti.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Juric studia le soluzioni per ovviare all'emergenza in difesa: Gunter resta ai box, Cetin è a forte rischio, Magnani a mezzo servizio. Avanza dunque la candidatura di Dimarco per chiudere il terzetto insieme a Lovato e Ceccherini. Sulle corsie andranno Faraoni e Lazovic, che cingeranno il tandem in cabina di comando composto da Tameze e Veloso, in vantaggio su Ilic e Sturaro. Nessuna variazione sul tema in attacco: saranno ancora Barak e Zaccagni a spartirsi la trequarti, alle spalle di Kevin Lasagna.