Le probabili formazioni di Crotone-Hellas Verona: Lasagna si riprende il posto da titolare

Di seguito tutte le ultime su Crotone-Hellas Verona, raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Hellas Verona - Giovedì 13, ore 20.45, stadio Ezio Scida

▪ Luca Massimi, della sezione di Termoli

▪ Classifica: Crotone 18 punti, Hellas Verona 43 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Cosmi non dovrebbe toccare granché nel suo 3-5-2, avendo battezzato un undici tipo per concludere la stagione culminata con la retrocessione: con Messias in supporto al regista, che dovrebbe essere Petriccione, e a Benali, con Molina e Pereira sulle corsie, mentre davanti spazio ad Ounas e Simy. Dietro ancora fuori Luperto, quindi spazio a Magallan al fianco di Golemic e Djidji davanti all'inossidabile Cordaz.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Tra i pali sarà confermato Ivor Pandur, protagonista di un ottimo esordio contro il Torino. Previste diverse variazioni rispetto all'undici schierato domenica: oltre a Dimarco (autore del definitivo uno a uno contro i granata) potrebbe rientrare Magnani, leggermente favorito su Gunter. L'altro slot se lo contendono Ceccherini e Dawidowicz. Tameze ha scontato il turno di squalifica e si candida per un posto in cabina di comando al fianco di Sturaro, Faraoni e Lazovic presidieranno invece le corsie esterne. Dovrebbe ricomporsi il tandem Barak-Zaccagni sulla trequarti: in caso di fiducia rinnovata a Salcedo non è escluso che il ceco arretri nuovamente in mediana, a discapito di Sturaro (più probabile) o Tameze. Lasagna è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo la panchina di domenica: l'ex Udinese è in vantaggio su Nikola Kalinic per guidare l'attacco scaligero.