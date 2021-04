Le probabili formazioni di Dortmund-City: Haaland sfida Guardiola

Vincere per diventare grandi. Borussia Dortmund e Manchester City scendono in campo per entrare nella storia e riscrivere le proprie storie dopo che negli ultimi anni la coppa dalle grandi aveva dato solo grandi delusioni nel momento clou. La squadra di Guardiola è reduce da tre eliminazioni di seguito nei quarti di finale, in cui quasi sempre partivano con i favori del pronostico, e dopo la vittoria nella gara di andata contro i gialloneri rischiano di subire, ancora una volta, il contraccolpo della favorita. Dall'altra parte il Borussia ha già fatto il suo in coppa, andando anche oltre le aspettative, trascinata dal marziano Erling Braut Haaland, che vuole scrivere altri record provare ad eliminare una delle squadre che gioca il miglior calcio d'Europa. All'andata la gara è stata più equilibrata del previsto, per il ritorno di questa sera non sono da escludere sorprese.

COME ARRIVA IL BORUSSIA - Ha poco da perdere la squadra di Edin Terzic, consapevole di essere sfavorita ma ancora in gioco, e con la qualità e quel pizzico di follia che può ancora permettere la remuntada. Dopo il 2-1 di Etihad, il tecnico dei gialloneri, che in conferenza stampa ha spronato l'ambiente al grido del "Ci credo" opta per qualche cambio: non ci sarà Jadon Sancho, che dovrebbe essere sostituito dal più giovane dei fratelli Hazard, Thorgan, a completare il reparto avanzato con Haaland e Reus. A centrocampo l'ex Juve Emre Can giocherà al fianco del regista Dahoud e del baby Bellingham, ancora un volta confermato, mentre in difesa, davanti allo svizzero Hitz, il tecnico tedesco punterà sull'esperienza di Hummels e la fisicità di Akanji in mezzo, con Morey e il frizzante Guerreiro sulle fasce.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - "E' il momento di fare un altro step, dipende da noi". Alla vigilia della sfida Pep Guardiola ha così introdotto il ritorno della semifinale, ben consapevole di avere una grande chance per entrare nelle migliori quattro dopo anni di delusioni nel momento della verità. I citizens arrivano all'appuntamento più importante della stagione al completo, ma reduci da un inatteso ko in Premier contro il Leeds, che ha sorpreso nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Guardiola. Pep dovrebbe scendere in campo con il suo 4-3-3 trasformista, con Ederson in porta, Cancelo e Walker terzini con Dias e Stones centrali. Gundogan e De Bruyne mezze ali tra il regista Rodri, con Mahrez e Foden, preferito a Sterling, ad accompagnare la manovra di Gabriel Jesus.