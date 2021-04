Le probabili formazioni di Genoa-Benevento: Inzaghi pronto a tornare all'unica punta

vedi letture

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Genoa-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Genoa-Benevento - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Genoa 32 punti, Benevento 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Ballardini ritrova Criscito che ha scontato il turno di squalifica. Il capitano dovrebbero partire dal primo minuto sul centro-sinistra in difesa. A completare il pacchetto arretrato davanti a Perin ci saranno Masiello e Radovanovic con Strootman, Badelj e Zajc - o Rovella - in mezzo al campo. Da valutare invece le condizioni di Zappacosta. In caso di nuovo forfait dell'esterno, Biraschi agirà a destra con Czyborra a sinistra, altrimenti il suo impiego potrebbe essere a destra, con l'ex Atalanta sull'altro lato, o a sinistra con il difensore romano a destra. In attacco dovrebbe essere confermato Destro, affiancato da uno fra Pandev, Pjaca, Shomurodov e Scamacca. In questo caso il macedone potrebbe essere in vantaggio.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Squadra nuovamente in campo per lo scontro diretto con il Genoa. Presumibilmente il tecnico Filippo Inzaghi riproporrà il 4-3-2-1 per esaltare quelle doti offensive emerse nel secondo tempo di Roma e per buona parte del girone di andata. In difesa ci sarà il rientro di Tuia, quasi certamente torna in panchina Letizia che non potrebbe reggere a pieno ritmo le due gare ravvicinate. In mediana staffetta Viola-Schiattarella.