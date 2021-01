Le probabili formazioni di Juventus-Bologna: Pirlo schiera Danilo centrale, c'è Morata

▪ Juventus-Bologna- Domenica 24 gennaio, ore 12.30

▪ Arbitro: Sacchi

▪ Classifica: Juventus 33 punti, Bologna 20 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Verso un turno di riposo Giorgio Chiellini considerate le tre partite giocate in sette giorni. Ancora senza De Ligt e Alex Sandro pronto il quartetto difensivo con Cuadrado, Danilo, Bonucci e uno fra Frabotta e Dragusin davanti a Szczesny. Conferme in mezzo al campo con McKennie, Arthur e Bentancur, avanti ma in ballottaggio con Rabiot, e Bernardeschi considerate le condizioni non ottimali di Chiesa. Davanti al rientro il tandem offensivo composto da Morata e Ronaldo con Kulusevski dalla panchina, ancora assente per infortunio Dybala.