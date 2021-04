Le probabili formazioni di Juventus-Genoa: Szczesny pronto a tornare titolare

vedi letture

Di seguito tutte le probabili formazioni di Juventus-Genoa, raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Genoa - Domenica, ore 15.00, Allianz Stadium

▪ Arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Juventus 59 punti, Genoa 32 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Archiviata la parentesi Napoli, la Juventus ospita il Genoa allo Stadium per confermare quanto di buono visto con gli azzurri. Pronto a tornare Szczesny tra i pali con Cuadrado e Danilo sugli esterni e con De Ligt, uno fra Chiellini, leggermente avanti, e Demiral in mezzo. Centrocampo con Bentancur, favorito su Arthur, e Rabiot in posizione centrale, Chiesa confermatissimo sull’out mancino e McKennie su quello destro in ballottaggio con Ramsey e Kulusevski. Al fianco di Ronaldo davanti, pronta una chance dal primo minuto per Paulo Dybala con la panchina iniziale di Morata.

COME ARRIVA IL GENOA - Assenza pesante in mezzo al campo per mister Davide Ballardini. Il tecnico rossoblu dovrà rinunciare a Strootman, diffidato e ammonito contro la Fiorentina ed entrato in squalifica. Si apre dunque il casting su chi dovrà rimpiazzare l’olandese al fianco di Badelj e Behrami. Con ogni probabilità dovrebbe essere uno fra Melegoni e Zajc con quest’ultimo leggermente in vantaggio ma non definitivo. In difesa davanti a Perin ci saranno Masiello, Radovanovic e Criscito con Biraschi e Zappacosta sulle corsie mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Destro e Scamacca anche se non sono da escludere possibilità per Shomurodov o Pjaca.