Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina: problemi alla caviglia per Immobile, è in dubbio

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Lazio-Fiorentina, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Fiorentina - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Olimpico

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Lazio 22 punti, Fiorentina 15 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi deve fare i conti con la squalifica di Lucas Leiva in mezzo al campo: per sostituirlo ballottaggio tra Escalante, favorito, e Cataldi. Il resto del centrocampo è scontato, con Milinkovic e Luis Alberto come intermedi e Lazzari-Marusic sui quinti: Fares e Lulic sono ancora ai box. Dietro Acerbi dovrebbe scalare sul centrosinistra con Hoedt al centro e Luiz Felipe dalla parte opposta. Davanti Immobile con uno tra Muriqi e Caicedo: out Correa. Parolo recupera per la panchina, mentre in porta torna Strakosha.

**aggiornamento ore 17.21 - Ciro Immobile salta la rifinitura della vigilia di Lazio-Fiorentina. Il centravanti non si è allenato per dei problemi alla caviglia: è in dubbio per domani. Così Inzaghi ha provato Caicedo (che vince il ballottaggio con Muriqi) in coppia con Pereira: se Ciro domani dovesse farcela, prenderà il posto dell’ex United.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Verso Roma, Prandelli punta a consolidare le sue certezze. Contro la Lazio si rivedrà dunque il 3-5-1-1 delle ultime uscite. Davanti al portiere Dragowski pronta perciò la linea con Milenkovic e Igor a fianco di Pezzella, mentre sulla fascia sinistra rientra Biraghi dopo la squalifica. L'ex Caceres più di Lirola e Venuti sull'altro fronte. In mezzo Pulgar insidia Borja Valero in regia, mentre Amrabat e Castrovilli sono le due mezzali. Ribery alle spalle di Vlahovic, che viaggia verso un'altra conferma dal 1'.