Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina: Ribery e Pezzella ok, panchina per Callejon

vedi letture

Con le fatiche della Coppa Italia alle spalle, per la Serie A è di nuovo tempo di campionato: archiviato il primo turno infrasettimanale e con il Milan sempre a guardare tutti dall'alto in basso, per le venti squadre di massima divisione un weekend molto dilatato, che inizia col derby di Roma e prosegue fino al match tra Cagliari e rossoneri di lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, con le ultime raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Fiorentina - Domenica, ore 12.30, allo Stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Napoli 31 punti, Fiorentina 18 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL NAPOLI - Arriva la Fiorentina al Maradona ed il Napoli proverà a dare continuità dopo la vittoria all’ultimo respiro di Udine. Per il lunch match Rino Gattuso non potrà contare su Osimhen, ancora positivo al Covid, e sullo squalificato Di Lorenze. Possibile spezzone di gara per Mertens, in panchina nel match di Coppa Italia con l’Empoli. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, con difesa composta da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana dovrebbe esserci Fabiàn accanto a Bakayoko (Demme è favorito per una maglia da titolare in Supercoppa contro la Juve), con Petagna unica punta supportato da Lozano, Zielinski e Insigne.