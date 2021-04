Le probabili formazioni di Roma-Atalanta: Pellegrini-Mkhitaryan con Dzeko. Gasp, dubbio modulo

vedi letture

In campo stasera i due posticipi della 32^ giornata di Serie A. Di seguito le ultime su Roma-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Roma-Atalanta - Giovedì 22 aprile ore 18.30, stadio Olimpico

▪ Arbitra Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Roma 54 punti, Atalanta 64 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA ROMA - Il peso dell’avversario e la necessità di mettere minuti importanti nelle gambe di alcuni protagonisti convincerà il tecnico portoghese a schierare una formazione con tanti titolari. Dentro Pau Lopez in porta, in difesa rientra Mancini al fianco di Cristante e Ibanez. Torna titolare sulla corsia di destra Karsdorp, a sinistra uno tra Bruno Peres o Calafiori con il secondo in vantaggio. Coppia di mediani Villar-Veretout. Stravolto ancora l’attacco: alle spalle di Dzeko ci sono Pellegrini e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Difesa a tre o a quattro, questo è il dilemma. Gasperini cercherà di sfogliare la margherita per capire quale modulo schierare in campo dal primo minuto. Il tutto dipenderà dalla presenza di Malinovskyi, con l’ucraino dal 1’ si va verso il 4-2-3-1: Gollini tra i pali, Toloi, Romero (rientrato dalla squalifica), Palomino e Gosens andranno a comporre il pacchetto arretrato. In mezzo al campo non si cambia, De Roon e Freuler gestiranno le operazioni in mediana. Pasalic, Muriel e Zapata sono sicuri di una maglia, da capire se ci sarà l’ex Genk. In caso contrario spazio a Maehle e solito 3-4-1-2 con gli stessi interpreti visti in campo contro la Juventus. Ilicic, ancora una volta, partirà ancora dalla panchina.