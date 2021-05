Le probabili formazioni di Roma-Crotone: tanti cambi all'orizzonte, occasione Darboe

Ultime quattro giornate di campionato, sbagliare è assolutamente vietato e già in questo turno sono molti gli scontri diretti decisivi affinché la stagione prenda una specifica strada o quella verticalmente opposta: per la lotta salvezza e quella Champions due gare fondamentali come Benevento-Cagliari e Juventus-Milan: chi la spunterà avrà tantissime chances di raggiungere l'obiettivo. Di seguito tutte le ultime su Roma-Crotone, raccolte dai nostri inviati:

Roma-Crotone - Domenica 9 maggio ore 18.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Simone Sozza, della sezione di Seregno

▪ Classifica: Roma 55 punti, Crotone 18 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA ROMA - Tanti assenti per Fonseca, che dovrà rinunciare anche a Mancini per squalifica. Davanti a Fuzato la difesa sarà composta da Kumbulla, Fazio e Ibanez. Sulle fasce le novità Reynolds e Santon, a centrocampo possibilità per il giovane Darboe, molto convincente in Europa League, con Cristante. Davanti il tridente formato da Mkhitaryan, Pastore e Mayoral. L’armeno è in ballottaggio con Pellegrini ma in vantaggio per una maglia da titolare.

COME ARRIVA IL CROTONE - Cigarini verso il recupero dopo il trauma dello scorso weekend, in dubbio invece Reca per lo stesso motivo: entrambi hanno rimediato i rispettivi acciacchi nella sfida persa contro l'Inter. Cosmi non dovrebbe toccare granché nel suo 3-5-2, con Messias in supporto al regista e a Benali, Molina e Pereira sulle corsie, mentre davanti spazio ad Ounas e Simy. Dietro ancora fuori Luperto, quindi spazio a Magallan al fianco di Golemic e Djidji davanti all'inossidabile Cordaz.