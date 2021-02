Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna: Orsolini pronto a tornare titolare

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Sassuolo-Bologna, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Bologna - Sabato, ore 20.45, Mapei Stadium

▪ Arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Sassuolo 34 punti, Bologna 24 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi ritrova Ferrari dopo la squalifica ma deve rinunciare ancora a Boga e Bourabia. Davanti a Consigli, nel 4-2-3-1, Marlon (sorpasso su Chiriches, non al meglio) e Ferrari, con Muldur e Rogerio che dovrebbero presidiare le corsie laterali. A centrocampo potrebbe esserci la conferma del duo Magnanelli-Locatelli che ha fatto bene a Crotone. In avanti Berardi, Djuricic e Traorè in vantaggio sulla concorrenza per sostenere l'unica punta Caputo.