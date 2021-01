Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma: squadre in emergenza, Locatelli e Boga out

▪ Sassuolo-Parma - Domenica, ore 15.00, al Mapei Stadium

▪ Arbitra Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce

▪ Classifica: Sassuolo 29 punti, Parma 12 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Sassuolo in emergenza, come annunciato da De Zerbi in conferenza stampa. Out Berardi, Romagna, Bourabia, Boga e Locatelli, oltre allo squalificato Obiang. Scelte praticamente obbligate per i neroverdi con Consigli in porta, Muldur e Kyriakopoulos sulle fasce, Chiriches e Ferrari al centro. Magnanelli e Maxime Lopez in mezzo al campo. In avanti Defrel, Traoré e Djuricic alle spalle di Caputo.

COME ARRIVA IL PARMA - Non bastano le cinque sconfitte consecutive al Parma per inquadrare un periodo nerissimo, la squadra di D’Aversa è anche in piena emergenza dal punto di vista infortuni, con il tecnico ducale che ha a disposizione un solo centrale di difesa in vista della sfida contro il Sassuolo. Insieme al recuperato Iacoponi, che però ha ancora una condizione fisica precaria, il favorito pare essere Sohm, che quel ruolo lo ha già fatto, con in alternativa Busi accentrato o l’esordio del classe 2003 Dierckx, già convocato da Liverani. Per il resto scelte obbligate anche negli altri reparti per il tecnico crociato, con Busi e Pezzella che completano la difesa davanti a Sepe, Brugman in regia con Kurtic e Kucka e davanti Cornelius con Gervinho e Mihaila ai suoi lati.